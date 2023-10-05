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В Москве в воскресенье может выпасть первый снег

Тишковец: в Москве в воскресенье возможен неустойчивый снежный покров

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в Москве в воскресенье возможен ветер, пониженное давление и неустойчивый снежный покров.

По словам синоптика, в пятницу в Центральную Россию придет североатлантический циклон, в результате жителей ожидают обложные дожди.

«В воскресенье холодный фронт и тыл циклона принесут москвичам и жителям Центральной России осадки в смешанной фазе. Ливни к 9 утра воскресенья станут переходить в интенсивные заряды мокрого снега, ожидается 9,1 миллиметра, ветер северо-западный», — добавил Тишковец.

Он пояснил, что порывы ветра будут достигать 20 м/с. Видимость на дорогах ухудшится до 1-3 км, также вероятны сбои в авиасообщении. На земле может начать формироваться неустойчивый снежный покров до 0,2 см.

До этого главный врач ветлечебницы «Фауна» Наталья Соловьева рассказывала, что одежда для животных чаще всего носит исключительно косметический характер, однако в ряде случаев она необходима питомцам.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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