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Школьная учительница забеременела и родила от ученика

WBRZ: в США педагог школы забеременела и родила ребенка от подростка

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Depositphotos

В Луизиане школьная учительница родила ребенка от своего ученика и оказалась в тюрьме. Об этом сообщает WBRZ.

32-летнего педагога обвинили в сексуальной связи с 17-летним юношей, учительница встречалась со школьником и неоднократно вступала с ним в половую связь. Роман женщины с подростком длился два года.

Педагог забеременела и родила от мальчика ребенка.

Когда о произошедшем стало известно, учителя уволили из школы и поместили под арест. Ей предъявлено обвинение в сексуальном насилии и преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Женщина находится под стражей. Эксперты устанавливают, действительно ли 17-летний ученик является отцом ее ребенка.

Ранее педагога средней школы арестовали за секс с двумя подростками.

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