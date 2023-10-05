Школьная учительница забеременела и родила от ученика

В Луизиане школьная учительница родила ребенка от своего ученика и оказалась в тюрьме. Об этом сообщает WBRZ.

32-летнего педагога обвинили в сексуальной связи с 17-летним юношей, учительница встречалась со школьником и неоднократно вступала с ним в половую связь. Роман женщины с подростком длился два года.

Педагог забеременела и родила от мальчика ребенка.

Когда о произошедшем стало известно, учителя уволили из школы и поместили под арест. Ей предъявлено обвинение в сексуальном насилии и преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Женщина находится под стражей. Эксперты устанавливают, действительно ли 17-летний ученик является отцом ее ребенка.

Ранее педагога средней школы арестовали за секс с двумя подростками.