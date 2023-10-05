Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Двухлетний мальчик ранил ножом брата-близнеца в Подмосковье

Shot: в Подмосковье двухлетний мальчик ранил ножом брата-близнеца

close
100%
Haggardous50000/Shutterstock

В Одинцово двухлетний мальчик госпитализирован с ножевым ранением грудной клетки после игр на кухне с братом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В Одинцово родители укладывали спать двух двухлетних братьев-близнецов, в какой-то момент мать и отец отвлеклись, а дети убежали на кухню.

Один из мальчиков схватил со стола нож, в это время к нему подбежал брат и наткнулся грудью на лезвие.

Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение с резаной раной грудной клетки, он находится в отделении хирургии. Обстоятельства произошедшего устанавливает прокуратура Подмосковья.

Ранее в Сибири 14-летняя девочка напала на подругу и устроила поножовщину в лесу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий