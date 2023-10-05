В Совфеде рассказали о ходе подготовки суверенного образования в России

Суверенное образование приобретает в новых условиях глобальной турбулентности стратегический приоритет, главная часть работы по его обеспечению в РФ уже окончена. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, чьи слова приводит пресс-служба верхней палаты парламента России.

«Главную часть работы по обеспечению суверенитета в области образования мы уже завершили», — говорится в публикации.

Она пояснила, что восстановлено единое образовательное пространство, в том числе единые образовательные госстандарты и программы, восстановление контроля государства и общества над разработкой школьных учебников.

«Суверенное образование — это то, без чего мы не сможем сохранить себя как государство-цивилизацию, тем более сегодня, в период глобальной турбулентности», — подчеркнула политик.

По мнению Матвиенко, это стратегически приоритетно, так как без суверенного образования у РФ есть риск оказаться зависимым от других стран в вопросах воспитания молодых поколений.

До этого президент России Владимир Путин назвал суверенную систему образования будущим страны.

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