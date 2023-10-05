Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником. Его слова передает пресс-служба Кремля в Telegram.
«Искренне рад поздравить всех учителей, наставников и педагогов с Днем учителя», — заявил российский лидер.
Он подчеркнул, что учитель — это не просто профессия, а настоящее призвание и благородная важнейшая миссия.
Глава государства отметил, что в стране в настоящее время создается современная образовательная среда, а сами учащиеся определяют будущее России.
«Хочу пожелать вам здоровья, счастья, благополучия и, конечно, профессиональных успехов», — заключил Путин.
К чествованиям присоединился глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. Он поздравил сотрудников образовательных учреждений оборонного ведомства с профессиональным праздником.
Накануне Путин обратился к российским педагогам в преддверии Дня учителя.
День учителя — профессиональный праздник работников сферы школьного образования. В России его отмечают 5 октября, в один день со Всемирным днем учителей. Последний был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году.
Ранее Путин отметил красивое платье школьницы.