Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником. Его слова передает пресс-служба Кремля в Telegram.

«Искренне рад поздравить всех учителей, наставников и педагогов с Днем учителя», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что учитель — это не просто профессия, а настоящее призвание и благородная важнейшая миссия.

Глава государства отметил, что в стране в настоящее время создается современная образовательная среда, а сами учащиеся определяют будущее России.

«Хочу пожелать вам здоровья, счастья, благополучия и, конечно, профессиональных успехов», — заключил Путин.

К чествованиям присоединился глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. Он поздравил сотрудников образовательных учреждений оборонного ведомства с профессиональным праздником.

Накануне Путин обратился к российским педагогам в преддверии Дня учителя.

День учителя — профессиональный праздник работников сферы школьного образования. В России его отмечают 5 октября, в один день со Всемирным днем учителей. Последний был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году.

Ранее Путин отметил красивое платье школьницы.