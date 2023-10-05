Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником. Его слова передает пресс-служба Кремля в Telegram.

«Искренне рад поздравить всех учителей, наставников и педагогов с Днем учителя», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что учитель — это не просто профессия, а настоящее призвание и благородная важнейшая миссия.

Глава государства отметил, что в стране в настоящее время создается современная образовательная среда, а сами учащиеся определяют будущее России.

«Хочу пожелать вам здоровья, счастья, благополучия и, конечно, профессиональных успехов», — заключил Путин.

К чествованиям присоединился глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. Он поздравил сотрудников образовательных учреждений оборонного ведомства с профессиональным праздником.

Накануне Путин обратился к российским педагогам в преддверии Дня учителя.

День учителя — профессиональный праздник работников сферы школьного образования. В России его отмечают 5 октября, в один день со Всемирным днем учителей. Последний был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году.

Ранее Путин отметил красивое платье школьницы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий