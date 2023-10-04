Суд оставил под стражей подозреваемого во взятке мэра украинского города Сумы

Мэр украинского города Сумы Александр Лысенко, подозреваемый во взяточничестве, Антикоррупционным судом страны оставлен под стражей с возможностью внесения залога. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

Лысенко оставили под стражей на два месяца, до 2 декабря 2023 года. У него есть возможность освободиться под залог в три миллиона гривен ($81,8 тыс.).

Правоохранительные органы обвиняют Лысенко и директора департамента инфраструктуры Сумского городского совета Александра Журбу в получении взятки в размере более двух миллионов гривен ($57,6 тыс.).

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины намерена просить суд арестовать мэра города Сумы Александра Лысенко, подозреваемого в коррупции.

3 октября сотрудники правоохранительных органов задержали мэра украинского города Сумы, а также руководителя местного департамента инфраструктуры. Как сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ), чиновников взяли под стражу в момент получения взятки.

По данным спецслужб, глава населенного пункта вместе с сообщником «обложили данью» одну из городских компаний. Они хотели получить два млн гривен (более $54 тыс.) от предприятия, специализирующегося на вывозе мусора. В случае отказа чиновники пригрозили владельцам фирмы появлением искусственных препятствий для ведения их бизнеса.

Ранее на Украине признали «спонсором войны» компанию Bacardi.