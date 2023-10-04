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На Украине задержали мошенников, продававших ВСУ несуществующие автомобили

МВД Украины задержало мошенников, продававших ВСУ несуществующие автомобили

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Министерство внутренних дел Украины в Telegram-канале сообщило, что продававшие для ВСУ несуществующие автомобили мошенники были задержаны.

«Нацполиция разоблачила мошенников, продававших несуществующие автомобили для ВСУ», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что два организатора и четверо активных участников преступной схемы отбывают наказание в исправительной колонии в Житомирской области. Также в состав преступной группы входило еще шесть человек.

По данным силового ведомства, задержанные публиковали в соцсетях объявления о продаже автомобилей и обещали доставить их на фронт. После того, как мошенники получали деньги, они переставали выходить на связь.

На данный момент были установлены 22 человека, которые попались на уловку злоумышленников и перечислили им деньги.

Подозреваемым предъявлено обвинение по статье «Мошенничество», им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

До этого Служба безопасности Украины заявляла, что разоблачила 13 жителей Николаевской области, которые собирали и передавали данные о перемещении Вооруженных сил Украины.

Ранее в ФСБ раскрыли, кто стоит за поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД в России.

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