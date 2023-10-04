Житель Пермского края выстрелил в мужчину во время потасовки в баре

В Пермском крае один человек пострадал во время стрельбы в баре. Об этом сообщает сообщество «МДПС Новости: Соликамска» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в городе Соликамск. По данным правоохранителей, неизвестный пришел в бар и спустя некоторое время между гостем и другим мужчиной произошел конфликт. В результате подозреваемый открыл стрельбу из ружья, из-за чего 49-летний оппонент был ранен. Позже его госпитализировали.

Полиция оперативно прибыла на место и задержала подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью. На данный момент мужчина находится в СИЗО.

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