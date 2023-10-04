Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Житель Пермского края выстрелил в мужчину во время потасовки в баре

В Пермском крае мужчина открыл стрельбу из ружья во время ссоры в баре

close
100%
Shutterstock

В Пермском крае один человек пострадал во время стрельбы в баре. Об этом сообщает сообщество «МДПС Новости: Соликамска» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в городе Соликамск. По данным правоохранителей, неизвестный пришел в бар и спустя некоторое время между гостем и другим мужчиной произошел конфликт. В результате подозреваемый открыл стрельбу из ружья, из-за чего 49-летний оппонент был ранен. Позже его госпитализировали.

Полиция оперативно прибыла на место и задержала подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью. На данный момент мужчина находится в СИЗО.

Ранее в Приамурье ответчика оштрафовали за явку в суд с пистолетом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий