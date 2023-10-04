Украинская журналистка пропала в новых регионах РФ

«Украинская правда» сообщила, что внештатная сотрудница этого издания, журналистка Виктория Рощина пропала на территории новых регионов России.

Уточняется, что сейчас пропавшей женщине 26 лет. По данным издания, в последний раз она выходила на связь 3 августа, уже с территории новых регионов России, откуда вела репортаж. На территорию российских территорий женщина попала через Польшу.

Журналистка рассказывала коллегам, что прошла несколько пограничных проверок, но не уточнила свое конкретное местоположение.

После исчезновения журналистки главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева обратилась к властям РФ с требованием выдать Рощину, а к украинским властям — с требованием поспособствовать ее поискам.

До этого глава миссии Международного Комитета Красного Креста Борис Мишель сообщил, что на Украине ищут 13 тыс. пропавших, в том числе россиян.

Также Мишель сообщил о продолжающейся работе по возвращению в семьи украинских детей, вывезенных в Россию из зоны боевых действий.

Ранее РИА Новости писали, что на Украине установили приоритет при обмене военнопленными с Россией.