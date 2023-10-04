В подконтрольном Киеву Запорожье прозвучал взрыв, сообщает «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

«Запорожье. Местные паблики сообщают о взрыве в городе», — говорится в публикации.

Кроме этого отмечается, что в регионе объявлена ​​воздушная тревога из-за ракетной опасности.

До этого мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что утром 4 октября в городе произошел взрыв.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.