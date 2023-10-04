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Россиянам рассказали о способах вернуть деньги за холодные батареи

Юрист Федорук: гражданам могут дать компенсацию при низкой температуре в жилье

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Эксперт по жилищному праву и реформе ЖКХ Виктор Федорук заявил, что при низкой температуре в жилище вследствие неработающего отопления граждане смогут обратиться в прокуратуру или Госжилищинспекцию с заявлением о компенсации. Об этом пишет Aif.ru.

«Если так произошло, что дома холодно, отопления нет, и вы вынуждены обогреваться другими путями, например, электрообогревателями, можно вызвать представителей управляющей компании, чтобы зафиксировать факт нарушения температурного режима. <..> Затем результаты замеров можно приложить к обращению в прокуратуру или Госжилинспекцию и настаивать на перерасчете оплаты за отопление», — рассказал юрист.

При этом он отметил, что государству «невыгодно морозить людей». Размеры компенсации не уточняются.

До этого стало известно, что максимальный рост тарифов ЖКХ в 2024 году ограничат до 9,8%

Ранее доцент Казанцева предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ.

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