Россиянин вызвал полицейского, напал на него, убежал и вернулся, чтобы напасть еще раз

В ХМАО мужчина вызвал наряд полиции и попытался избить участкового. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Молодой человек обратился с заявлением в полицию сообщив, что из его дома пропала музыкальная колонка, которую унесла с собой его девушка. Наряд правоохранителей прибыл на вызов и обнаружил, что колонка и девушка на месте.

Мужчину попытались доставить в отдел, но он оказал сопротивление, напал на участкового и сбежал, спустя некоторое время он вернулся, чтобы закончить драку, но не справился. Нижневартовца доставили в участок, чтобы составить на него протокол.

Ранее в Уфе неизвестный устроил дебош в общежитии медуниверситета и напал на студентов.