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В Подмосковье мать с ребенком поели шашлыков из супермаркета и потеряли сознание

Mash: в Клину мать с пятилетней дочерью поели шашлыков и потеряли сознание

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Pixabay

В подмосковном городе Клин мать с пятилетней дочерью поели купленных в супермаркете куриных шашлыков и потеряли сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 3 октября. Мать с ребенком поели куриных шашлыков, купленных в супермаркете у вокзала, и почувствовали недомогание.

Пятилетняя девочка потеряла сознание еще до приезда скорой помощи, которую вызвала женщина. Мать успела открыть медикам дверь, а затем также упала в обморок. Обеих жительниц Клина доставили в больницу для обследования и оказания необходимой помощи.

Врачи диагностировали у женщины и ее дочери пищевую токсикоинфекцию. Их привели в сознание — госпитализация не потребовалась.

Ранее ученики начальной школы массово отравились в Таганроге.

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