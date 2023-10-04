В Подмосковье мать с ребенком поели шашлыков из супермаркета и потеряли сознание

В подмосковном городе Клин мать с пятилетней дочерью поели купленных в супермаркете куриных шашлыков и потеряли сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 3 октября. Мать с ребенком поели куриных шашлыков, купленных в супермаркете у вокзала, и почувствовали недомогание.

Пятилетняя девочка потеряла сознание еще до приезда скорой помощи, которую вызвала женщина. Мать успела открыть медикам дверь, а затем также упала в обморок. Обеих жительниц Клина доставили в больницу для обследования и оказания необходимой помощи.

Врачи диагностировали у женщины и ее дочери пищевую токсикоинфекцию. Их привели в сознание — госпитализация не потребовалась.

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