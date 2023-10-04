Илон Маск раскритиковал власти США за внимание к Киеву, а не к проблемам сограждан

Миллиардер Илон Маск заявил, что в приоритете американских властей должно быть в первую очередь решение проблем страны, а не поддержка Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Американские проблемы, очевидно, должны быть в приоритете», — цитирует РИА Новости.

Так бизнесмен прокомментировал сообщение одного из пользователей о том, что в списке приоритетов демократической партии находится оказание помощи Украины, а не доступная американцам медицина.

При этом Маск отметил, что одобряет поддержку Киева и сам ее оказывает.

Ранее Маск опубликовал в соцсети мем «парень с венами» с лицом Владимира Зеленского, высмеяв таким образом «выпрашивание» дополнительной помощи для Киева.

После этого Верховная рада Украины обвинила Маска в пророссийской пропаганде.

1 октября стало известно, что президент США Джо Байден подписал закон о финансировании работы правительства сроком на 45 дней, в котором не предусматривалось выделение средств Украине.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».