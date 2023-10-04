Житель Белгорода осквернил братскую могилу в Калужской области

Житель Белгородской области, приехавший в Боровский район, обвиняется в повреждении воинского захоронения — братской могилы воинов РККА 201-й Латвийской стрелковой дивизии. Об этом сообщает прокуратура Калужской области в Telegram-канале.

Инцидент произошел в августе 2023 года, 33-летний житель Белгорода на территории воинского захоронения сломал деревянный крест на братской могиле.

Обвиняемым оказался один из паломников Свято-Пафнутьева монастыря, мужчина поссорился с друзьями и выместил злость, повредив могилу.

Вандала задержали, было возбуждено уголовное дело, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее вандалы разрушили памятник Ленину в Астрахани.