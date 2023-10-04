Количество фитнес-клубов в городах-миллионниках выросло на четверть за 4 года

Количество фитнес-клубов в городах-миллионниках с августа 2019 года по август 2023 года увеличилось на 25%, рост связан с развитием сетевых брендов. При этом средняя продолжительность тренировки увеличилась на 10%. Это показало исследование 2ГИС и GOGYM, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным исследования, в августе 2023 года в городах-миллионниках работало более 5 тыс. фитнес-клубов. Это на 25% больше, чем четыре года назад. Среди пяти крупнейших по численности населения городов России наибольший прирост количества фитнес-клубов наблюдается в Казани — на 79%. В столице Татарстана и самый заметный прирост за последний год (на 17%).

В тройку лидеров также вошли Новосибирск и Санкт-Петербург — прирост за 3 года составил 37% и 28% соответственно. В Москве число фитнес-клубов c 2019 года увеличилось на 21%.

«Сейчас спортивные клубы есть почти в каждом городе России, а их число растет в геометрической прогрессии. Мы полагаем, что на такой рост могла повлиять и пандемия. Пережив локдаун, многие впервые начали тренироваться и сумели превратить фитнес в полезную привычку», — прокомментировал менеджер GOGYM Алексей Юр.

По данным 2ГИС Про, в Москве фитнес-клубы расположены относительно равномерно по всей территории города, но в центральной части столицы их концентрация выше, чем в остальных районах. В целом предложения удовлетворяют текущий спрос, за исключением некоторых локаций, например, в районе станции метро Профсоюзная — там пользователи активно ищут фитнес-клубы, но количество предложений не удовлетворяет запросы.

Эксперты GOGYM проанализировали активность россиян в фитнес-клубах, чтобы выявить главные спортивные привычки. Лидером по продолжительности одной тренировки оказалась Казань, где среднее время занятия составило 82 минуты. Второе место досталось Москве и Московской области (средняя продолжительность тренировки москвичей составляет 80 минут), а на третьем месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область (78 минут). Самые короткие тренировки проходят в Самаре — там среднее время одного занятия составляет 53 минуты. Такой показатель может являться следствием более интенсивного режима тренировок или особых спортивных предпочтений жителей города и области.

В разных городах России аудитория фитнес-клубов имеет свои специфические особенности. Так, Новосибирск отличился преимущественно мужской аудиторией — среди местных жителей приложением для поминутной оплаты фитнеса пользуются 83% мужчин и лишь 17% женщин. В Казани ситуация противоположная — 56% пользователей-женщин против 44% пользователей-мужчин.

Также выяснилось, что средний возраст посетителей фитнес-клубов колеблется в промежутке от 21 до 34 лет. При этом самые молодые ценители спорта проживают в Воронеже и Новосибирске — там процент пользователей в возрасте до 20 лет составляет 21% и 18% соответственно.

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