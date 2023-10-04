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Россиян предупредили о последствиях невнимательной покупки сухофруктов

Агроном Воробьев: сухофрукты при продаже иногда смазывают прогорклым маслом

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Depositphotos

Для привлекательности своего товара продавцы сухофруктов зачастую обрабатывают их разными маслами. Для здоровья они не вредны, однако сухофрукты могут испортить, предупредил в беседе с Tsargrad.tv биолог и агроном Михаил Воробьев.

Если обработанные растительном маслом сухофрукты хранятся слишком долго, то оно начинает портиться, что плохо сказывается на вкусе сухофруктов — чернослива, кураги, урюка, отмечает эксперт.

«Поэтому надо их аккуратненько потереть, если они маслянистые, надо их понюхать, не пахнут ли они чем-нибудь посторонним», — посоветовал Воробьев.

После покупки любые сухофрукты, вне зависимости от того, обрабатывали их маслом или нет, следует тщательно промыть. Чтобы маслянистый налет смылся до конца, эксперт посоветовал добавить в воду соду, после чего еще раз помыть сухофрукты чистой водой.

Диетологи ранее заявили, что изюм может замедлить старение благодаря тому, что в нем содержится много антиоксидантов. Также, по их словам, он укрепляет сердечно-сосудистую и нервную системы.

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