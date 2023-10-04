Полицейских хотят обязать подтверждать факты неповиновения при помощи видео

В Госдуме предложили подтверждать записью с видеорегистратора факт неповиновения полицейским и другим должностным лицам, сообщает телеканал »РБК».

Законопроект в Государственную думу разработали и предложили внести депутаты от фракции «Новые люди» — согласно проекту, в том случае, если видеодоказательство не предоставят, привлечение к административной ответственности будет исключено.

«Это значительно снизит риск манипуляций и искажений фактов, что иногда может иметь место в связи с недобросовестными практиками отдельных сотрудников правоохранительных органов», — указано в пояснительной записке законопроекта.

Кроме того, считают разработчики законопроекта, это побудит Министерство внутренних дел закупать больше видеорегистраторов.

Ранее в центре Москве кортеж с мигалками проехал на красный свет попал в ДТП.

Запись происшествия была сделана на видеорегистратор.

Ранее на видео попало нападение на сотрудника ДПС с ножом в Петербурге.