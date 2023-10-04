Россиянам объяснили, как нужно правильно выбирать яблоки

Определить созревшие яблоки можно по запаху. Так, если фрукты имеют хороший «яблочный» аромат, то они спелые, а если запах больше травянистый, то нет, объяснил в беседе с Tsargrad.tv биолог и агроном Михаил Воробьев.

Незрелые плоды еще могут доспеть, но вкус у них будет уже не такой насыщенный, как если бы они созрели на дереве, считает Воробьев. Он также добавил, что яблоки, которые планируется хранить зимой, дополнительно обрабатывают воском, который замедляет испарение и дыхание.

«Благодаря такой обработке яблоки хранятся дольше. Поэтому зимние яблоки перед употреблением рекомендуется почистить», — посоветовал эксперт.

Что касается химической обработки фруктов, то, по словам Воробьева, ее проводят обычно на этапе выращивания плодов. В случае с сезонными яблоками опасаться этого не стоит, заверил специалист.

О том, как правильно использовать разные сорта яблок и что лучше всего из них готовить, читайте в материале «Газеты.Ru».

Москвичам ранее рассказали, что они могут бесплатно собрать яблоки в садах в Коломенском — там растут более 15 сортов плодовых деревьев.