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В Челябинске произошел взрыв

Во дворе дома в Челябинске произошел взрыв

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Интерсвязь/Телеграм-канал «Наш Челябинск»

Утром 4 октября во дворе дома на северо-западе Челябинска произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Челябинска».

Очевидцы увидели яркую вспышку и ударную волну на улице Куйбышева.

«Звук был таким громким, что сработали сигнализации автомобилей», — пишет портал.

На распространенном видео видно, как в небо поднялись клубы дыма.

Позднее Telegram-канал сообщил, что 4 октября по всей России проводят проверку систем оповещения. В Челябинске сирена гудела около трех минут.

До этого сообщалось, что на Красноярском алюминиевом заводе произошел пожар. По словам очевидцев, перед пожаром на территории завода был слышен взрыв. Над местом возгорания в небо поднимались клубы дыма. К семи утра огонь удалось ликвидировать.

Также на этой неделе в городском автобусе в Твери взорвался огнетушитель, засыпав порошком салон.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

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