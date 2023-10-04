Во время массовой драки в Краснодарском крае мужчине сломали череп и грудину. Об этом сообщает Telegram-канал «Кубань 24».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на базе «Лесная сказка» в хуторе Ленина. Между мужчинами произошла массовая драка.

В результате столкновения один из участников драки получил перелом черепа и грудины. На кадрах видно, что конфликтующих мужчин попыталась разнять неизвестная женщина. Позже к месту потасовки подошла компания, которая также пыталась успокоить россиян.

Причиной конфликта стал «косой взгляд», сообщает «Кубань 24». После произошедшего мужчины написали заявления в полицию. Информации о состоянии других участников драки не поступало.

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