Онколог назвал продукт, от которого надо полностью отказаться

Гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Артур Бернацкий призвал перестать злоупотреблять кофе, в первую очередь тем, кому этот продукт противопоказан. Его слова приводятся в группе медучреждения во «ВКонтакте».

Самым вредным кофейным напитком онколог назвал растворимый кофе, в котором практически нет кофеина, но есть теобромин (подавитель).

Врач указал, что люди, употребляющие эти напитки под названием кофе «три в одном», не тонизируются, а засыпают. В составе растворимого кофе остается кофейная кислота и теобромин, и никакого полезного действия у этого напитка нет.

Бернацкий назвал растворимый кофе суррогатом, похожа история с кофе без кофеина, — когда с помощью химических реакций высвобождаются вещества, сам продукт искажается.

В конце сентября онколог Игорь Погребняков рассказал, что эффективность нового российского препарата для лечения онкологических заболеваний при помощи света в некоторых случаях может доходить до 90-100%.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.