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В Болгарии мужчина захватил заложников

Захвативший в Болгарии двух заложников мужчина сдался полицейским

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Depositphotos

Главный секретарь МВД Болгарии Живко Конев заявил, что преступник, который взял в заложники двух женщин в городе Сандански в юго-западной части Болгарии, сдался полиции после беседы с психологами. Об этом сообщает Nova.

По его словам, заложники находятся в хорошем состоянии, они живы и здоровы.

Конев отметил, что спасти женщин удалось благодаря длительным переговорам психологов с преступником.

В публикации отмечается, что злоумышленник ранее находился на учете в правоохранительных органах. Кроме того, 41-летний мужчина страдает ментальными расстройствами и наблюдается у специалистов.

До этого стало известно, что в Магнитогорске мужчина рисовал на стенах лифта фекалиями и держал в плену мать с ребенком.

По предварительным данным, местный житель на полгода запер свою партнершу и ее ребенка в квартире на последнем этаже многоэтажки. Все это время они находились без связи.

Для освобождения пострадавших на место вызвали спасателей, которые помогли им выбраться через окно. Где сейчас находится злоумышленник, не уточняется.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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