Воздушная тревога звучит в Харьковской области

Воздушная тревога зазвучала в Харьковской области Украины, об этом сообщает RT.

В это же время над Белгородом сбили воздушные цели.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — заявил губернатор Вячеслав Гладков.

3 октября российские войска поразили цеха ремонта техники ВСУ в Харькове.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.