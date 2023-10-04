Чаще всего негативно к онлайн-обучению относятся те, кто не учился онлайн

Более трети — 37% — россиян никогда не учились онлайн, но 51% из них относятся к онлайн-образованию негативно. Это показало исследование образовательной платформы Нетология, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В целом среди респондентов негативное отношение к учебе в онлайне наблюдается у 31%, еще 31% относятся к онлайн-образованию нейтрально, а 37% — позитивно. При этом наибольшая доля (44%) из тех, кто воспринимает положительно онлайн-обучение — представители диджитал и IT-специальностей.

Наибольший интерес к онлайн-обучению наблюдается у жителей городов-миллионников и городов с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек — почти каждый третий респондент учился платно на онлайн-курсах за последний год или планирует учиться в ближайшее время. Округами-лидерами по количеству студентов онлайн-курсов остаются Центральный и Приволжский, а вот в аутсайдерах Уральский, Дальневосточный и Северо-Кавказский округа.

Чаще всего онлайн-обучение пользуется спросом у женщин: среди респондентов, когда-либо учившихся онлайн, 58% — женщины, 42% — мужчины. Кроме того, чаще учебу в онлайне предпочитают семейные люди и те, у кого есть дети. Так, за последний год на онлайн курсах учились 72% респондентов, у которых есть семья (с детьми и без).

При этом возраст большинства студентов онлайн-курсов — от 25 до 44 лет.

Что касается вида занятости, то большинство (60%) студентов онлайн-курсов — наемные работники. Еще 21% предприниматели и самозанятые, а 19% — студенты и безработные.

Приоритетнее всего онлайн-образование оказалось для тех, чей уровень дохода на одного члена семьи составляет менее 30 тыс. рублей и от 30 тыс. до 60 тыс. рублей — каждый третий в обеих доходных категориях учился когда-либо онлайн или планирует учиться в будущем году. В целом 43% опрошенных, которые когда-либо учились в онлайне — определили свое материальное благополучие как «ниже среднего».

При этом почти половина — 46% от всех участников опроса — независимо от своего финансового положения нашли или ищут дополнительный источник дохода. Еще 29% уже сократили в течение года или планируют сокращать траты на развлечения и отдых, 26% — планируют или уже отказались от дорогостоящих покупок и товаров длительного пользования, а 16% — перераспределяют семейный бюджет в пользу еды и самого необходимого.

На планы россиян пройти онлайн-курсы почти не повлияли события 2022 года. Так, лишь 8% опрошенных были вынуждены отказаться от своих намерений и передумали учиться после февраля 2022. 17%, напротив, не планировали обучение, но оно стало актуальным и они приняли решение учиться. Большинство из тех, на чье решение получать дополнительное образование не повлияли внешние события — это люди с высоким материальным благополучием, среди них 36% работников сферы диджитал и 35% — из сферы IT.

Касательно ценностей опрошенных, то, независимо от опыта учебы в онлайне, на первом месте у 28% респондентов — спокойствие. На втором месте любовь, семья и дети (в среднем 21%), на третьем — деньги (около 21%), на четвертом — безопасность (17%) и лишь на пятом расположились саморазвитие и свобода (14%). При этом среди студентов, которые за последний год учились платно или планируют сделать это, нацеленность на саморазвитие выше, а интерес к деньгам гораздо больше среди молодежи 18-24 и 25-34 лет (32 и 26% соответственно).

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