В Екатеринбурге в доме произошел крупный пожар из-за короткого замыкания

В Екатеринбурге пожарные ликвидировали пожар в доме. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на Уралмаше. В 21:09 загорелся пустой дом, площадь пожара составила 120 квадратных метров. Возгорание произошло в самом здании, после чего перекинулось на баню и другие постройки. Предварительно, причиной стало короткое замыкание, вызванное дождями.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Так как существовала опасность того, что огонь охватит дома по соседству, пожару присвоили ранг повышенной сложности.

На данный момент огонь ликвидирован. В тушении принимали участие десять пожарных и четыре единицы техники.

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