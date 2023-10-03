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Рособрнадзор будет собирать об учащихся сведения для воинского учета

Рособрнадзор будет собирать информацию об учащихся для воинского учета

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Александр Мельников/РИА «Новости»

Рособрнадзор будет собирать информацию об учащихся школ, колледжей и вузов для ведения воинского учета. Об этом сообщается в постановлении правительства, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Сбор необходимых для ведения воинского учета сведений о гражданах, обучающихся в образовательных организациях... и передачу сведений в электронном виде в государственный информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета», — сказано в документе.

29 сентября в Генштабе РФ рассказывали, что осенний призыв на срочную службу начнется 1 октября во всех регионах, и заверили, что срочников не будут направлять на Донбасс и в зону специальной военной операции. Что известно об осенней призывной кампании — в материале «Газеты.Ru».

До этого заместитель главы Минцифры Олег Качанов заявлял, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен только с 2025 года. По его словам, есть жесткие требования к инфраструктуре и информационной безопасности проекта, так как сведения о воинском учете касаются служебной тайны.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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