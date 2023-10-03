РКН прокомментировал блокировку VPN в России

В пресс-службе Роскомнадзора прокомментировали информацию о намерении с марта 2024 года блокировать VPN-сервисы, предоставляющие доступ к запрещенным сайтам. Об этом сообщил RT.

В ведомстве напомнили, что российское законодательство запрещает распространение сведений о способах и методах обхода блокировок доступа к противоправному контенту.

Согласно проекту постановления правительства, разработанному Минцифры РФ, РКН будет самостоятельно принимать решение о внесении сайтов, содержащих информацию о способах и методах обхода блокировок, в Единый реестр запрещённой информации.

«После получения соответствующих полномочий Роскомнадзор разработает и утвердит <…> критерии оценки <…> материалов, содержащих такую информацию», — уточнили в ведомстве.

3 октября зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин заявил, что Роскомнадзор планирует заблокировать VPN-сервисы в России с весны следующего года.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн пояснил, что Роскомнадзор собирается блокировать «только те VPN, которые нарушают закон».

Ранее Роскомнадзор впервые привлек к ответственности мессенджер WhatsApp за отказ удалять запрещенную информацию.