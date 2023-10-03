В Нижнем Тагиле 12 детей из двух школ и детского сада заболели менингитом

В детских образовательных учреждениях Нижнего Тагила зафиксировали очаги распространения менингита. Об этом сообщает v-tagile.ru.

Вспышку инфекции зафиксировали в двух соседних школах №40 и №69 и одном детском саду. Всего в этих учреждениях зафиксировали 12 случаев заболевания, это в 4,6 раза выше среднеобластного уровня заболеваемости.

Всех заболевших направили в инфекционный стационар, где они прошли лечение. Им также запретили посещение образовательных учреждений. В организациях, где были выявлены случаи, ввели режим обеззараживания воздуха.

Помимо этого, в учебных заведениях реализуют рекомендации, которые Роспотребнадзор направил в администрации города.

Ранее в детском саду Екатеринбурга ввели карантин из-за заражения воспитанника менингитом.