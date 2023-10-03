В Совфеде назвали дату блокировки VPN-сервисов в России

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин заявил, что Роскомнадзор планирует заблокировать VPN-сервисы в России с 1 марта 2024 года.

Сервисы будут блокироваться в случае предоставления доступа к заблокированным ресурсам.

«С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах», — сказал Шейкин, не уточнив, что это за приказ.

Запрет будет касаться и тех VPN-сервисов, которые дают доступ к соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), подчеркнул сенатор.

Он считает, что особо важно ограничить доступ россиян к продуктам компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее сообщалось, что Артем Шейкин обратился к Минцифры с просьбой ограничить в российском маркетплейсе RuStore распространение VPN-сервисов, которые не соблюдают требования законодательства РФ.

Ранее Роскомнадзор впервые привлек к ответственности мессенджер WhatsApp за отказ удалять запрещенную информацию.