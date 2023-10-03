Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Личность анонимного художника Бэнкси могут раскрыть из-за суда

Daily Mail: британский суд может раскрыть личность Бэнкси из-за дела о клевете

close
100%
Luke MacGregor/REUTERS

Личность британского уличного художника Бэнкси (Banksy), который на протяжении многих лет тщательно сохраняет анонимность, могут раскрыть из-за разбирательств в суде. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным СМИ, Бэнкси выступает ответчиком по делу о клевете наряду с основанной им компанией Pest Control Ltd. Истец, Эндрю Галлагер, уже судился с художником из-за авторских прав, но в тот раз Бэнкси удалось сберечь тайну своей личности.

Издание связалось с юристом Галлагера, который отказался разглашать детали дела, поскольку ни Бэнкси, ни представители Pest Control пока не подтверждали факт участия в судебном процессе.

Бэнкси — анонимный художник, создающий искусство в жанре стрит-арт на разные темы: от капитализма до войны. Летом в Глазго прошла его первая за последние 14 лет официальная выставка.

Ранее Бэнкси сделал арт на стене разрушенного дома на Украине. Спустя некоторое время картину демонтировали.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий