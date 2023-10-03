Личность анонимного художника Бэнкси могут раскрыть из-за суда

Личность британского уличного художника Бэнкси (Banksy), который на протяжении многих лет тщательно сохраняет анонимность, могут раскрыть из-за разбирательств в суде. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным СМИ, Бэнкси выступает ответчиком по делу о клевете наряду с основанной им компанией Pest Control Ltd. Истец, Эндрю Галлагер, уже судился с художником из-за авторских прав, но в тот раз Бэнкси удалось сберечь тайну своей личности.

Издание связалось с юристом Галлагера, который отказался разглашать детали дела, поскольку ни Бэнкси, ни представители Pest Control пока не подтверждали факт участия в судебном процессе.

Бэнкси — анонимный художник, создающий искусство в жанре стрит-арт на разные темы: от капитализма до войны. Летом в Глазго прошла его первая за последние 14 лет официальная выставка.

Ранее Бэнкси сделал арт на стене разрушенного дома на Украине. Спустя некоторое время картину демонтировали.