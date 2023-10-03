Страховщики раскрыли, введут ли в России ОСАГО для электросамокатов

Чтобы ввести в России обязательное страхование гражданской ответственности для средств индивидуальной мобильности (СИМ) – электросамокатов и электровелосипедов – требуется выделение дополнительного финансирования. В сегодняшних условиях это маловероятно, отметил в беседе с НСН директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Если в России примут соответствующий законопроект, то контролировать выполнение его норм будет невозможно, считает эксперт. При этом власти не будут создавать инфраструктуру, так как для этого в бюджете не предусмотрены средства.

«Невозможно контролировать текущие прокаты компаний, которые предоставляют услуги аренды, а уж тем более использование частных средств электромобильности, – констатирует Искра. – Все это будет решаться, как и сейчас, в рамках общего гражданского законодательства. Если лицо, которое управляет средством, наносит вред жизни, имуществу, то эти вопросы решаются через суд».

Еще одна сложность – это установка единого тарифа. Так как люди с разной интенсивностью используют СИМ, рассчитать его будет непросто.

«Люди не будут покупать страховку, если индивидуально пользуются, – пояснил страховщик. – А сделать универсальный тариф будет очень сложно».

Напомним, в Госдуме призвали рассмотреть возможность внедрения механизма страхования электросамокатов по образцу ОСАГО. Эту идею депутаты объяснили тем, что в России не предусмотрена материальная ответственность пользователей СИМ, если они становятся виновниками аварий.

Ранее также сообщалось, что россиян обяжут регистрировать средства индивидуальной мобильности (СИМ) в федеральном реестре.