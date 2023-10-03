Разработчик сайта Кремля заявил, что девушки начали опережать мужчин в IT-сфере

В России у IT-специалистов зарплаты выше, чем в среднем по миру, заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде и разработчик сайта Кремля Артем Геллер. Сегодня эту сферу активно «штурмуют» девушки, которые по многим направлениям обгонят мужчин, заявил он в беседе с НСН.

«Сегодня в IT-сфере очень много девушек появляется. Раньше соотношение было исключительно в пользу мужчин, сейчас это 50/50, а по некоторым направлениям девушки даже опережают», – подчеркнул Геллер.

По его словам, у российских компаний сегодня появились новые продукты, в связи с чем они активизировали поиски специалистов, в том числе – удаленщиков. Из-за комфортных условий специалисты продолжают работать в российских компаниях даже после переезда, отметил он.

«Конечно, в некоторых американских компаниях они могут получать больше, но туда еще нужно попасть, – добавил эксперт. – Уровень зарплат в России выше среднего по миру».

Напомним, количество вакансий для IT-специалистов в России в этом году выросло на 30-40%. Эксперты это объясняют быстрым ростом сотрудников по карьерной лестнице и текучкой кадров.

В Минцифры ранее сообщили, что в России льготную ипотеку получат не менее 30 тыс. IT-специалистов.