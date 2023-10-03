Школьник распылил перцовый баллончик в школе Верхней Салды

Девять школьников пострадали после распыления перцового баллончика в школе Верхней Салды, один ребенок находится в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области в Telegram-канале.

Инцидент произошел во время четвертого урока в школе № 3 в Верхней Салде, по данным Telegram-канала Ural Mash, шестиклассник вышел в гардероб, взял из куртки одноклассника баллон и забрызгал газом все школьные туалеты.

Пострадали девять учеников, восьмилетний мальчик госпитализирован в отделение реанимации, еще двое находятся под наблюдением медиков в соматическом отделении областной детской больницы, остальным медицинскую помощь оказали на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Клине восьмиклассник распылил перцовый баллончик в школе, чтобы сорвать урок.