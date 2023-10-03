Прокуратура Берлина прекратила все расследования по деятельности Русского дома

Прокуратура Берлина прекратила «все расследования», которые касаются деятельности Российского центра науки и культуры (РЦНК, Русский дом) в столице ФРГ. Об этом сообщает газета Bild.

«Все расследования против «Русского дома» и Россотрудничества прекращены», — уточнили в сообщении.

В прокуратуре добавили, что руководство Русского дома и представители Россотрудничества, которое им управляет, имеют дипломатический статус, поэтому в отношении них не может проводиться расследование.

Следователи начали проверку в январе. Ее инициировал экс-депутат бундестага от партии «Союз-90»/«зеленые» Фолькер Бек. Поводом для расследования стали санкции ЕС в отношении России из-за конфликта на Украине.

В апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что банковские счета Института имени Гете в России могли бы быть разблокированы только в случае разморозки банковских счетов Русского дома в Берлине.

Ранее в Петербурге закрылся Гете-Институт.