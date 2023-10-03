Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Прокуратура Берлина прекратила все расследования по деятельности Русского дома

Bild: расследования в отношении Русского дома в Берлине прекращены

close
100%
Shutterstock

Прокуратура Берлина прекратила «все расследования», которые касаются деятельности Российского центра науки и культуры (РЦНК, Русский дом) в столице ФРГ. Об этом сообщает газета Bild.

«Все расследования против «Русского дома» и Россотрудничества прекращены», — уточнили в сообщении.

В прокуратуре добавили, что руководство Русского дома и представители Россотрудничества, которое им управляет, имеют дипломатический статус, поэтому в отношении них не может проводиться расследование.

Следователи начали проверку в январе. Ее инициировал экс-депутат бундестага от партии «Союз-90»/«зеленые» Фолькер Бек. Поводом для расследования стали санкции ЕС в отношении России из-за конфликта на Украине.

В апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что банковские счета Института имени Гете в России могли бы быть разблокированы только в случае разморозки банковских счетов Русского дома в Берлине.

Ранее в Петербурге закрылся Гете-Институт.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий