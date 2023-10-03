Россиянам раскрыли секрет хранения овощей в течение всей зимы

Легче всего в течение всей зимы в домашних условиях сохранить тыкву и баклажаны, считает биолог и агроном Михаил Воробьев. Однако важно правильно выбирать овощи, отметил он в беседе с Tsargrad.tv.

Чтобы верно выбрать тыкву, необходимо поцарапать ее кожуру, рассказал Воробьев. По его словам, если оставить на плоде царапину очень легко, то тыква не дозрела лишь слегка. В этом случае храниться она будет плохо – лучше приготовить ее в ближайшее время.

На долгое хранение лучше выбрать тыкву с деревянистой кожурой – такой плод будет храниться долго. «До января, до февраля, до марта... Если хорошо подготавливают садоводы свои тыквы, то, в принципе, они хранятся до мая», – отметил агроном.

По его словам, тыквы – это настоящие «живые консервы», так как храниться могут месяцами даже при комнатной температуре.

Выбирать баклажан тоже следует внимательно, но уже по другому принципу, рассказал биолог. По его словам, предпочтение следует отдавать темно-фиолетовым овощам – они самые вкусные. Если такие плоды начинают зеленеть, то это признак того, что они достигают полной спелости.

«Это не есть хорошо, – пояснил специалист. – Потому что в этом случае мякоть становится более грубой. В принципе, это съедобно, но не очень вкусно. Поэтому баклажаны должны быть максимально темного цвета».

Врачи ранее заявили, что сочетание мяса и овощей способно ускорить обмен веществ и насыть организм витаминами и полноценным белком, необходимым для построения мышечной ткани.