Мошенники украли у председателя комитета по соцполитике ЯНАО более 30 млн рублей

Мошенники украли у председателя комитета по соцполитике ЯНАО Надежды Гудковой более 30 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, женщине с подменного номера столичного УФСБ позвонил неизвестный. Позже председателю начали писать в соцсетях сотрудники якобы ФСБ и ЦБ, которые солгали пострадавшей о попытках оформления кредитов и возможности лишиться всех денег.

В результате Гудкова перевела на «безопасные счета» мошенников около 19 млн рублей из своих сбережений. Она также взяла кредит на 13,6 млн рублей — эти средства она тоже отправила мошенникам.

Женщина осознала, что произошло, когда было уже поздно. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее на Урале пенсионерка заморозила телефон в стакане с водой по указанию аферистов.