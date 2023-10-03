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Мошенники украли у председателя комитета по соцполитике ЯНАО более 30 млн рублей

Mash: председатель комитета по соцполитике ЯНАО отдала мошенникам 30 млн рублей

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Depositphotos

Мошенники украли у председателя комитета по соцполитике ЯНАО Надежды Гудковой более 30 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, женщине с подменного номера столичного УФСБ позвонил неизвестный. Позже председателю начали писать в соцсетях сотрудники якобы ФСБ и ЦБ, которые солгали пострадавшей о попытках оформления кредитов и возможности лишиться всех денег.

В результате Гудкова перевела на «безопасные счета» мошенников около 19 млн рублей из своих сбережений. Она также взяла кредит на 13,6 млн рублей — эти средства она тоже отправила мошенникам.

Женщина осознала, что произошло, когда было уже поздно. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее на Урале пенсионерка заморозила телефон в стакане с водой по указанию аферистов.

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