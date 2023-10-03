Герман Галущенко/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что процесс закупок оборудования для энергетической системы Украины, которые проводят международные организации, очень медленный, сообщило РИА Новости.

По данным издания The Economist, энергетическая система Украины сейчас более уязвима, чем годом ранее. Издание пишет, что запасного оборудования на Украине мало, а избытка производственных мощностей нет.

В иностранном журнале пояснили, что союзники Украины выделили деньги на оборудование, однако большая их часть проходит через международные финансовые организации. От этого процессы закупок сильно замедляются. Поэтому министр Глущенко призвал компании придерживаться «подхода военного времени» для ускорения процессов.

Министр считает, что удары по украинской инфраструктуре также обеспечили россиян новым опытом.

До этого Галущенко заявил, что его страна намерена нарастить производство урана и вытеснить Россию с мирового рынка урана.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия хорошо подготовилась к зимнему сезону благодаря сохранению сотрудничества с Россией и обеспечению надежными поставками энергоресурсов.