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В Брянской области будут судить бандитов из Мордовии, задержанных в 2009 году

В Брянске перед судом предстанут два бывших участника банды «Саранские»

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Брянске под суд попали бывшие участники ОПГ «Саранские». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Брянском областном суде рассмотрят дела, возбужденные в отношении уроженцев Мордовии 42 и 44 лет. Обоих мужчин задержали в августе 2009 года, впоследствии они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Следователи выяснили, что подозреваемые в бандитизме и других тяжких преступлениях стали частью ОПГ в ноябре 2001 года. Злоумышленники добровольно вступили в банду, руководствуясь корыстными побуждениями, и являлись активным ее участниками. Оба гражданина, как стало известно, были причастны к расправам над криминальным авторитетом и членами преступных группировок, в том числе и своей.

Так, одно из преступлений обвиняемые совершили в 2007 году в лесном массиве в черте Брянска. Перед этим потерпевший рассказал третьим лицам, что «Саранские» бандиты угнали служебный автомобиль высокопоставленного сотрудника силового ведомства, якобы распространив тем самым ложную информацию о своих подельниках.

Кроме того, было установлено, что лидер ОПГ попросил одного из обвиняемых расправиться с известным деятелем преступного мира. Киллер исполнил это указание, применив автоматическое огнестрельное оружие.

Ранее под Москвой задержали неуловимого вора в законе, который находился в розыске 28 лет.

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