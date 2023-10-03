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В Подмосковье школьника госпитализировали из-за съеденной шоколадки

«360»: школьника госпитализировали из-за отравления шоколадкой

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Depositphotos

В Московской области срочно госпитализировали школьника с признаками острого отравления, сообщили телеканалу «360» в региональном Минздраве. Уточняется, что ребенок отравился шоколадкой.

Школьник находится в больнице в удовлетворительном состоянии, ему оказывают необходимую помощь, добавили в ведомстве.

Признаки отравления выявлены еще у двоих учащихся – их осмотрели врачи, от госпитализации родители детей отказались.

По данным Telegram-канал Mash, речь идет о троих учащихся школы №1 деревни Мисайлово, которым диагностировали гастроэнтероколит после съеденного шоколада.

Накануне сообщалось о массовом отравлении учащихся школы в Таганроге после обеда в школьной столовой.

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