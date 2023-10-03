На Урале десятилетний мальчик обвинил мать в издевательствах. Об этом сообщает E1.RU.

Мальчик заявил, что многие месяцы терпит издевательства со стороны матери, сообщает издание. По словам ребенка, женщина заставляла его пить воду из унитаза, наносила телесные повреждения и истязала другими способами.

«Маме не нравится все, что я делаю. Все время оскорбляет, унижает до того момента, пока я не стану дрожать, заикаться. Я из-за одной ошибки могу так огрести, что, бывает, даже ремнем или шнуром. Когда я получил тройку, меня мама дома заставила носки грязные во рту держать и учить таблицу умножения. И бить себя ремнем она меня еще заставляла», — рассказал ребенок.

Сообщается также, что мать школьника имеет психическое расстройство, от лечения которого отказалась в 15 лет. Когда мальчику было чуть меньше года женщина ударила супруга и отца ребенка ножом — с тех пор он с ними не живет.

Сейчас мальчик находится в социально-реабилитационном центре. Региональная прокуратура проводит проверку по факту обвинений в истязании несовершеннолетнего.

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