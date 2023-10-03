В Вашингтоне неизвестные напали на конгрессмена-демократа Генри Куэльяра

Член нижней палаты конгресса США от штата Техас Генри Куэльяр подвергся нападению, в результате которого у него угнали личный автомобиль. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

В материале указано, что инцидент произошел вечером 2 октября. Неизвестные напали на парламентария-демократа в Вашингтоне в районе Нейви-Ярд, уточнили авторы публикации.

«По словам трех источников, знакомых с ситуацией, конгрессмен Генри Куэльяр подвергся нападению, у него угнали машину <...> Офис Куэльяра подтвердил сообщение и заявил, что он не пострадал», — уточняется в статье.

Согласно полученной информации, нападавшие были вооружены. При этом местная система оповещения уведомила жителей Вашингтона о расследовании, касающемся кражи зарегистрированного в Техасе внедорожника Honda.

Другие подробности произошедшего в настоящее время не сообщаются. В том числе это касается количества злоумышленников и вида оружия, которое они имели при себе.

2 октября российский боксер Сергей Ковалев, проживающий в США, в социальных сетях сообщил об угоне неизвестными своего автомобиля. Спортсмен уточнил, что ночью со стоянки пропал его Mercedes G-класса.

Ранее в США 11-летняя школьница и ее младший брат угнали машину матери, уехав за 300 км от дома.