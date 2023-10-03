Жителя Камчатки лишили гражданства России за экстремистские призывы

Проживающий на Камчатке бывший украинский гражданин за экстремистские высказывания был лишен гражданства России. Об этом, ссылаясь на пресс-службу управления ФСБ РФ по Камчатскому краю, сообщает РИА Новости.

По информации, предоставленной УФСБ, ныне осужденный гражданин неоднократно размещал в социальной сети «ВКонтакте» призывы к насильственным действиям в отношении всех россиян и представителей властных органов. За свои преступления он был приговорен судом к четырем годам лишения свободы и сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы.

В марте 2014 года осужденный принял российское гражданство, отказавшись при этом от гражданства Украины. Сейчас решение о приеме преступника в гражданство было отменено.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы РФ в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект, в котором предлагается установить уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет за пропаганду и оправдание экстремизма.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».