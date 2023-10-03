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На Камчатке ищут двух мужчин, пропавших при попытке переехать реку на машинах

Вертолет вылетел на поиски двух пропавших при переправе через реку на Камчатке

Двое человек пропали при попытке переехать через реку Паужетка, протекающую на юге полуострова Камчатка, на легковых автомобилях. На поиски граждан направился вертолет со спасателями на борту, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, 2 октября два транспортных средства перевернулись в результате форсирования реки Паужетка. Инцидент произошел из-за сильного течения, уточняется в публикации.

Всего в салонах автомобилей находились семь человек, из которых пятеро смогли самостоятельно добраться до берега и сейчас находятся в безопасности. Местонахождение еще двоих граждан в настоящее время неизвестно, подчеркнули в МЧС РФ.

«Двое мужчин потерялись в Усть-Большерецком районе <...> На их поиски вылетел вертолет с шестью сотрудниками поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю на борту», — говорится в заявлении.

При этом в ведомстве указали, что из-за неблагоприятных погодных условий в местных реках заметно поднялся уровень воды. Тем не менее сотрудники экстренных служб намерены искать пропавших людей при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее в Хабаровском крае спасатели отыскали мужчин, потерявшихся во время сплава по реке.

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