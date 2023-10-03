Мэра украинского города Сумы задержали за коррупцию

Сотрудники правоохранительных органов взяли под стражу мэра украинского города Сумы и главу местного департамента инфраструктуры. Задержание было произведено в момент получения чиновниками взятки в размере 1,4 млн гривен (порядка $38 тыс.), сообщается в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

В публикации указано, что специалисты уличили главу Сум и его сообщника в коррупции. Согласно полученной информации, чиновники требовали от городских бизнесменов взятки в обмен на возможность беспрепятственно заниматься предпринимательской деятельностью в населенном пункте.

Как уточнили в украинских спецслужбах, задержанные граждане «обложили данью» одно из местных предприятий. Речь идет о компании, специализирующейся на вывозе мусора.

По данным СБУ, чиновники хотели получить от фирмы более 2 млн гривен (более $54 тыс.). При этом мэр Сум и глава департамента инфраструктуры пригрозили, что в случае отказа от сделки начнут создавать искусственные барьеры для ведения бизнеса.

«Задержали обоих фигурантов «на горячем», в момент получения одного из траншей неправомерной выгоды в размере 1,4 млн гривен. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 4 статьи «принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом», — говорится в заявлении.

Представители СБУ добавили, что позже чиновникам будет назначена соответствующая мера пресечения.

Ранее суд на Украине впервые принял решение о выплате премии за передачу правоохранителям информации о коррупционной схеме.