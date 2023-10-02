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В Петербурге «целительница» обманула 44 человека и оказалась в суде

В Петербурге обманувшую 44 человека «целительницу» оштрафовали на 500 000 рублей

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Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Суд вынес приговор петербурженке, которая выдавала себя за ясновидящую и таким образом обманула более 40 человек. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, в 2021 году женщина опубликовала в соцсети объявление об оказании оккультных услуг. Одним из первых к ней обратился мужчина. Мошенница пообещала избавить его близкого человека от зависимости за 13 тысяч рублей. В результате женщина обманула 44 человека на общую сумму около двух миллионов рублей.

Подсудимая возместила ущерб всем пострадавшим. Помимо этого, женщина признала вину. В результате суд обязал петербурженку выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее в Батайске женщины в белых платках подошли к подъезду, зажгли свечи и стали проводить ритуал с громкими звуками.

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