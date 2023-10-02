В Подмосковье два ребенка оказались в больнице после съеденной шоколадки

В Подмосковье двух школьников госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в деревне Мисайлово. Ученики местной школы во время перемены съели шоколадку, после чего они почувствовали боль в животе и другие симптомы.

Скорая помощь оперативно прибыла на место и осмотрела учащихся. Выяснилось, что у обоих острое отравление. После этого 11-летние школьники отправились в больницу. Пострадала еще одна девочка, но медики оказали ей всю необходимую помощь на месте.

Предположительно, причиной стал съеденный шоколад.

На данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся школьники.

Ранее в Подмосковной школе четверо учеников пострадали от распыления перцового баллончика.