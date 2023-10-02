Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что Великая Отечественная война все еще продолжается. Так он прокомментировал РИА Новости заявление экс-министра юстиции Канады об убежище для нацистов.

Он напомнил, что экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер на фоне скандала с приглашением нациста официально признал, что страна после Великой Отечественной войны стала прибежищем для нацистских преступников.

«Да, это действительно так… Так что Великая Отечественная война не закончилась, она продолжается», — резюмировал Гагин.

Он уточнил, что с начала спецоперации возглавил спецгруппу при правительстве ДНР, которая занимается сбором свидетельств нацистских преступлений. Гагин подчеркнул, что на Западе было найдено большое количество литературы для пропаганды нацизма на западной Украине и в Польше.

2 октября антифашисты Израиля обвинили Канаду в укрывательстве нацистских преступников.

Ранее в Кремле рассказали, перед кем должна извиниться Канада за чествование ветерана СС.