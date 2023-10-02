Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Чечни назвали животное причиной разрушения памятника морпехам Северного флота

Министр Дудаев: в Чечне памятник морпехам мог пострадать из-за дикого животного

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил в своем Telegram-канале, что памятник бойцам морской пехоты Северного флота мог пострадать вследствие природного катаклизма или быть разрушен диким животным.

По его словам, памятник находится в горах на высоте более 1400 м. Он был установлен бойцами морской пехоты Северного флота без уведомления и согласования с уполномоченным в этой сфере органом исполнительной власти. Как указал Дудаев, не были соблюдены правила и нормы установки в удаленных от населенных пунктов местах, как и элементарные меры защиты от диких животных.

«На кадрах, да и на самом фото, распространяемом в сети, видно, что объект разбился вследствие природного катаклизма, либо диким животным, которые часто встречаются в высокогорье», — написал министр.

Он подчеркнул, что ни о какой «войне с памятниками» речи и близко не идет.

Как обратил внимание Дудаев, в обязанности региональных и муниципальных органов власти не входит охрана памятников и других видов мемориалов, установленных без согласования с органами власти, не внесенные в единый реестр, а также находящиеся вне населенных пунктов. Однако по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова данный памятник будет восстановлен и воздвигнут в более масштабном формате на прежнем месте, которое благоустроят надлежащим образом, добавил министр.

До этого в соцсетях сообщалось, что в Чечне был разбит памятник бойцам морской пехоты Северного флота.

Ранее в Эстонии решили не сносить советские памятники.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий