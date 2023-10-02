Власти Чечни назвали животное причиной разрушения памятника морпехам Северного флота

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил в своем Telegram-канале, что памятник бойцам морской пехоты Северного флота мог пострадать вследствие природного катаклизма или быть разрушен диким животным.

По его словам, памятник находится в горах на высоте более 1400 м. Он был установлен бойцами морской пехоты Северного флота без уведомления и согласования с уполномоченным в этой сфере органом исполнительной власти. Как указал Дудаев, не были соблюдены правила и нормы установки в удаленных от населенных пунктов местах, как и элементарные меры защиты от диких животных.

«На кадрах, да и на самом фото, распространяемом в сети, видно, что объект разбился вследствие природного катаклизма, либо диким животным, которые часто встречаются в высокогорье», — написал министр.

Он подчеркнул, что ни о какой «войне с памятниками» речи и близко не идет.

Как обратил внимание Дудаев, в обязанности региональных и муниципальных органов власти не входит охрана памятников и других видов мемориалов, установленных без согласования с органами власти, не внесенные в единый реестр, а также находящиеся вне населенных пунктов. Однако по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова данный памятник будет восстановлен и воздвигнут в более масштабном формате на прежнем месте, которое благоустроят надлежащим образом, добавил министр.

До этого в соцсетях сообщалось, что в Чечне был разбит памятник бойцам морской пехоты Северного флота.

Ранее в Эстонии решили не сносить советские памятники.