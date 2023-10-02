Питон заполз в дом в Таиланде, съел редкую кошку и упал c потолка

Огромного питона нашли в доме в провинции Аюттхая в Таиланде после того, как змея съела кошку редкой породы. Об этом рассказал портал Thaiger.

Как рассказала изданию хозяйка кошки Чонисара Руджинатх, утром она услышала громкий шум в комнате своего маленького племянника и подумала, что упал потолочный вентилятор. Однако, придя в помещение и заметив дыру в потолке, женщина поняла, что в комнате может находиться змея.

Руджинатх унесла ребенка в другое помещение, вызвала спасателей и начала искать кошек, подозревая, что ими могли полакомиться. Так и оказалось: женщина не досчиталась питомца редкой породы Као Мани, а прибывшие по звонку спасатели отыскали питона в углу детской и выяснили, что змея совсем недавно пообедала.

Предполагается, что сначала питон заполз на чердак, где съел кошку, а потом провалился в детскую через потолок. Змею благополучно поймали и выпустили в дикую природу.

Ранее в США супружеская пара нашла в в коляске ребенка ядовитую змею.